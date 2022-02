Avec cette promo Darty, l'aspirateur Dyson V8 Animal+ devient vraiment accessible

Passons à présent aux spécificités de notre aspirateur balai du jour. Grâce à son moteur numérique et à sa technologie Cyclone 2 Tier Radial, il est capable de capturer les particules fines sans la moindre difficulté. La poussière et les plus gros débris ne pourront lui résister. C'est d'autant plus vrai en utilisant le mode puissance maximale qui nettoiera vos surfaces en profondeur. En repassant au mode normal, l'autonomie grimpera à environ 40 minutes.