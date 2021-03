Le Samsung Galaxy A41 avec sa coque et une protection d'écran à prix cassé

Nous sommes chez Darty pour bénéficier de cette promotion qui permet d'économiser -26% sur le tarif de base. La livraison à domicile ou en magasin sous une heure (voir les adresses éligibles) est gratuite. Vous pouvez aussi décider de payer le montant de la commande en trois ou quatre fois. Vous aurez 15 jours pour changer d'avis si ce produit ne répond pas à vos attentes. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Passons en revue les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A41. Celui-ci dispose d'un écran Super Amoled de 6,1 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle est parfaitement calibrée et adaptée à tous les contenus. Le mobile embarque aussi un processeur Helio P65 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Puisque son format est ultra compact, ce modèle devient très agréable à utiliser au quotidien et se laisse facilement manipuler.

Histoire de garantir une sécurité optimale, le pack concocté par Darty renferme une coque qui viendra se placer au dos du téléphone et une protection en verre trempé pour l'écran.