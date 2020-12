Bon plan Darty : le réveil connecté Lenovo smart clock est à -50%

Nous sommes chez Darty pour cette promotion à saisir sans attendre. L'enseigne française effectue la livraison à domicile gratuitement. Vous pouvez également choisir de retirer votre colis en magasin sous une heure. La garantie est valable pendant deux ans. Maintenant, passons aux caractéristiques techniques du produit en question.

Voici le réveil intelligent Lenovo Smart Clock avec son bel écran tactile de 4 pouces. Il donne bien évidemment l'heure et peut programmer des alarmes pour vous réveiller le matin. Il pourra même vous communiquer la météo du jour, les actualités, l'état du trafic ou encore votre planning. Pour cela, vous pouvez planifier des routines qui se répéteront toute la semaine sans intervention de votre part.

En le connectant à internet, ce réveil est également capable de lancer de la musique via différents services comme Spotify, Deezer, YouTube Music et plus encore. Il peut même être associé à d'autres enceintes pour diffuser du son dans toute la maison.