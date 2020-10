Le casque audio Sennheiser HD 458BT à prix choc chez Darty

Le Sennheiser HD 458BT disponible dans un joli coloris noir et rouge est un casque de type arceau circum-auriculaire qui est essentiellement doté des technologies Bluetooth 5.0, aptX et NFC. Il est compatible avec les assistants vocaux tels que Google et Siri.

Du côté de l'autonomie, le futur acquéreur aura l'occasion d'utiliser le casque pendant une durée de 30 heures grâce à la batterie rechargeable.

D'une portée maximale de 15 mètres, le casque de 238 grammes dispose d'invites vocales et des commandes intuitives qui donnent la possibilité de gérer des appels, et de contrôler la musique et le volume.