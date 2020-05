Le pack Google Nest Hub + kit de démarrage Philips Hue à prix cassé

Un écran connecté pour les commander tous

Lumière connectée à tous les étages

L'élément phare de ce pack est sans doute le Google Nest Hub. Il s'agit en effet d'un écran connecté, qui jouera le rôle de chef d'orchestre dans votre maison. Mais avant de contrôler d'autres équipements, l'appareil sera surtout chargé de vous obéir, et ce, via son affichage tactile et son assistant vocal. Le dispositif intègre en effet Google Assistant, qui se pliera à toutes vos exigences. Vous pourrez, par exemple, lui demander de vous donner la météo, d'afficher une recette de cuisine, de jouer de la musique...De plus, si vous disposez déjà d'objets connectés chez vous, le Google Nest Hub vous servira d'intermédiaire pour les piloter. Vous pourrez ainsi commander à distance votre Smart TV, vos caméras connectées... ou encore votre éclairage intelligent.C'est précisément la vocation du kit de démarrage Philips Hue. Il comprend deux ampoules connectées de couleur, capables de s'adapter en fonction de l'ambiance que vous souhaitez instaurer. À l'aide de votre Google Nest Hub, vous pourrez donc leur demander de s'allumer, de s'éteindre, mais également de faire varier leur intensité lumineuse ou leur teinte. Et vous pouvez aussi créer des scénarios, qui adapteront l'éclairage en fonction du moment de la journée ou de votre activité.Rendez-vous sur le site de Darty afin de bénéficier du meilleur prix sur le pack incluant l'écran connecté et les ampoules Philips Hue. Le site vous le propose en effet à seulement 169,99 €, soit une réduction de 43 % !Faites-vous plaisir et optez pour l'ensemble Google Nest Hub et kit de démarrage Philips Hue. Vous rendrez ainsi votre maison intelligente, pour moins de 170 € !