Le prix de la Xiaomi Mi Box S 4K UHD en chute libre en ce moment

Promotion sur la Xiaomi Mi Box S 4K UHD chez Darty

8 Go d'espace de stockage

Prenez donc la direction du site marchand Darty où les clients ont l'occasion de se procurer la Xiaomi Mi Box S 4K UHD en promotion.Affichée au prix initial de 69,99 euros, la box TV voit son tarif diminuer à 49,99 euros ; ce qui fait 20 euros de remise immédiate. Avec cette promo intéressante, le produit risque de partir très vite !Pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si le retrait du produit se fait en magasin Darty.La Mi Box S 4K UHD de Xiaomi est une passerelle multimédia qui dispose notamment d'un espace de stockage de 8 Go. Ce stockage est suffisant pour sauvegarder une partie de vos contenus multimédias.Fournie avec une télécommande, la box TV embarque une mémoire vive de 2 Go, la technologie HDR (High Dynamic Range), le Wifi 802.11 a/b/g/n/ac et du Bluetooth 4.2 qui vous permet de synchroniser tous vos périphériques compatibles.Côté connectique, on retrouvera une sortie HDMI pour être correctement reliée à votre téléviseur diffuser vos contenus. De plus, un port USB 2.0 est intégré au boitier pour transférer vos fichiers ou vos documents.