Smart TV Samsung : les bons plans immanquables du week-end !

Smart TV LED Samsung RU6105 58" à 499,99€ au lieu de 699,99€



Smart TV QLED Samsung Q60R (2019) 75" à 1 499€ au lieu 1 599€



Deux barres de son pour encore plus d'immersion

Barre de son Samsung Q70R à 449,99€ au lieu de 699,99€



Barre de son Samsung HW-MS650 à 299,99€ au lieu de 399,99€



C'est donc chez Darty que nous nous sommes rendus pour vous proposer cette sélection de Smart TV Samsung à des prix plus qu'intéressants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques modalités importantes à prendre en compte. Chaque appareil sera livré gratuitement à domicile. Bien entendu, le retrait en magasin n'est pas d'actualité à cause de la période de confinement que nous traversons. De plus, vous pourrez choisir de régler votre commande en trois ou quatre fois. Enfin, toutes les garanties sont valables pour une durée de deux ans.Cette sélection renferme donc quatre Smart TV conçues par Samsung. Nous reviendrons sur les spécificités techniques de chaque exemplaire mais sachez que ces téléviseurs peuvent se connecter à internet et vous donner accès à de nombreuses applications (Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video...). Vous n'allez pas vous ennuyer. Pour compléter notre article, deux barres de son, toujours fabriquées par la marque sud-coréenne, figurent également dans cette liste. À présent, place aux produits sélectionnés par nos soins.Débutons avec la Smart TV LED Samsung RU6105 vendue à 499,99€ au lieu de 699,99€. Elle arbore un écran 58 pouces (soit 147 centimètres) avec une définition 4K UHD et une fréquence de balayage de 50 Hz. Elle embarque également les technologies HDR 10+ et Dolby Audio. Ainsi, les éclairages de vos programmes seront encore plus réalistes et le son bien plus immersif. Pour ce qui est des connectiques utilisables, nous retrouvons trois prises HDMI, deux ports USB avec fonction PVR, un port Ethernet LAN et une sortie audio numérique optique. Bref, une TV de qualité qui conviendra à tous les usages.Maintenant, si vous cherchez un modèle plus performant, nous avons la Smart TV QLED Samsung Q80R à 999€ au lieu de 1199€. Faisons un tour de ses caractéristiques en précisant qu'elle dispose d'un superbe écran 4K UHD d'une taille de 55 pouces (138 centimètres). Cet exemplaire existe aussi en 65 pouces à 1289€. Quoi qu'il en soit, les technologies QLED, Quantum HDR 1500 et Full LED local dimming Silver apportent détails et contrastes à l'image de tous vos programmes. De plus, un accès rapide à tous vos contenus favoris est garanti grâce à l'assistant vocal Bixby. Enfin, quatre ports HDMI sont de la partie, accompagnés par deux USB et une sortie audio numérique optique.Nous arrivons à mi-chemin avec la Smart TV QLED Samsung Q65R 55 pouces commercialisée à 799,99€ au lieu de 899,99€. La version 65 pouces est également accessible. Cette solution plus abordable que le modèle précédent embarque elle aussi de nombreux avantages, comme la définition 4K UHD ou encore le Quantum HDR. De plus, la technologie Quantum Dots capte la lumière pour restituer des couleurs réalistes sur n'importe quel divertissement. Avec son design épuré, cette Smart TV trouvera facilement sa place dans votre intérieur. Enfin, un large panel de connectiques similaire au téléviseur du paragraphe ci-dessus est à votre portée.Voici le dernier modèle de cette sélection qui est sans aucun doute la plus performant. Nous vous présentons sans attendre la Smart TV QLED Samsung Q60R vendue à 1499€ au lieu de 1599€. Si elle n'est pas à portée de toutes les bourses, cette TV offre tout de même une qualité d'affichage incomparable grâce à son écran 75 pouces (189,3 centimètres) et à sa résolution 4K UHD exceptionnelle. Ce bijou de technologie embarque toutes les fonctionnalités de pointe (Quantum HDR, processeur 4K, Quantum Dots...) pour délivrer une expérience époustouflante digne des salles de cinéma. Cet exemplaire est vraiment réservé aux utilisateurs qui veulent bénéficier d'un rendu parfait et qui souhaitent s'immerger totalement dans leurs programmes. Vos yeux ne vont pas en revenir !Pour améliorer le rendu audio, voici des barres de son qui viendront se connecter directement à votre nouveau téléviseur (via Wi-Fi ou Bluetooth). Commençons avec le modèle Samsung Q70R disponible à 449,99€ au lieu de 699,99€. Cette barre de son 3.1.2 dispose d'une puissance de 330 watts et elle est compatible avec le Dolby Atmos et Alexa, l'assistant d'Amazon. Le son surround restitué vous plongera au cœur de vos films et jeux vidéo favoris. De son côté, la technologie Adaptive Sound optimisera les effets sonores de chaque scène dans vos programmes. Un excellent produit.Enfin, nous terminons cette sélection avec la barre de son Samsung HW-MS650 vendue à 299,99€ au lieu de 399,99€. Cet exemplaire plus abordable de 106 centimètres de large embarque un caisson de basses intégré et pas moins de neuf haut-parleurs indépendants. Une fois encore, le son surround obtenu est exceptionnel et les distorsions sonores seront annulées via une technologie de pointe. Quoi qu'il en soit, le rendu sonore sera des plus naturels. Vous n'allez pas regretter votre achat.Nous arrivons au terme de notre sélection. Comme vous avez pu le constater, Samsung propose toujours des produits d'une qualité irréprochable. C'est le moment ou jamais d'optimiser votre coin home cinéma.