Profitez de vos films et séries avec la barre de son Denon DHTS316 à moins de 190€

Près de 100 euros de réduction sur la Denon DHTS316

Un son idéal pour vos films et séries préférés

La Team Clubic Bons Plans vous donne rendez-vous sur le site Darty pour acheter en promotion la Denon DHTS316 avec son caisson de basses.Affichée au prix de vente conseillé de 279,99 euros, la barre de son est au tarif promotionnel de 189,99 euros ; soit une remise immédiate de près de 100 euros.Au vu du contexte actuel lié à la crise sanitaire en France, la livraison gratuite à domicile est disponible pour toute commande de la barre de son.Equipée de la technologie sans fil Bluetooth, la barre de son 2.1 proposée dans joli coloris noir est dotée de basses profondes et riches, ce qui vous permet d'écouter vos films et séries préférés.Ce système intègre deux haut-parleurs médium et dispose surtout un mode Virtual surround qui simule de manière réaliste un son home cinéma.Côté dimensions, la barre de son mesure 90 cm de largeur, 8.2 cm de profondeur et 8.2 cm de hauteur. Elle peut être installée sur un mur grâce au gabarit d'installation fourni avec l'appareil.