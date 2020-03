Une TV QLED Samsung 4K UHD 65" à prix cassé juste avant le week-end

Baisse de prix sur cette TV Samsung

Un téléviseur vraiment haut de gamme

Le téléviseur Samsung de modèle QE65Q65R est actuellement disponible au prix de 999 euros au lieu de 1299 euros chez Darty, soit une réduction de 23%. Vous bénéficiez par ailleurs d'un mois d'abonnement à Canal+ offert. La livraison à domicile est gratuite. En conformité avec les lois européennes, le produit est garanti pour une durée de deux ans.La TV est équipée d'un écran de QLED de 65 pouces avec définition 4K 3840 x 2160 pixels, compatibilité HDR et fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Une qualité d'image époustouflante avec Q Contrast, upscaller 4K pour profiter au maximum de ses capacités et compatibilité Netflix en 4K. L'audio est restitué par un système son d'une puissance de 20W.Il s'agit bien entendu d'une Smart TV avec le logiciel Tizen intégré. Il s'agit du système d'exploitation de Samsung pour téléviseur, certainement le meilleur du marché avec webOS de LG. L'appareil embarque l'assistant vocal Bixby pour les commandes vocales. Niveau connectique, on retrouve 4 prises HDMI (compatible 4K et HDR), 2 ports USB avec fonction PVR, 1 port Ethernet LAN et 1 sortie audio numérique optique.L'équipe rédactionnelle de Clubic vous a concocté un dossier recensant les meilleurs téléviseurs 4K du marché. N'hésitez pas à y jeter un œil si le modèle que nous vous présentons dans ce bon plan n'est pas à votre convenance.