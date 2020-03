Bon Plan Darty : prix irréprochable pour le PC portable Lenovo V145

Une promotion signée Lenovo

Un bon rapport qualité/prix

Nous sommes chez Darty pour cette bonne affaire. L'enseigne française vous permettra de régler votre commande en trois ou quatre fois selon vos préférences. La livraison est bien évidemment offerte et le retrait en magasin est pour le moment indisponible à cause du confinement lié au coronavirus. Ainsi, la période durant laquelle vous pouvez renvoyer l'article a été étendue jusqu'à la réouverture des magasins. De son côté, la garantie est valable pendant deux ans.Cet ordinateur portable conçu par Lenovo dispose d'un écran 15,6 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels. Le processeur embarqué est un AMD Dual Core A4-9125 avec une fréquence de 2,3 GHz. Il est accompagné par une carte graphique AMD Radeon R3, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 1 To. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation Windows 10 64 bits. Cette configuration n'est pas extrêmement puissante mais elle vous permettra de naviguer sur le web et regarder des vidéos sans difficulté.Pour ce qui est des connectiques, plusieurs éléments seront utilisables. Vous y trouverez deux ports USB 3.0, un lecteur de carte mémoire (SD, SDHC, SDCX, MMC), un port HDMI et une entrée RJ45. Ce modèle est également compatible avec la fonctionnalité Bluetooth et une webcam avec une résolution en 480p est présente.Avec cet ordinateur portable Lenovo V145, vous pourrez effectuer des tâches liées à la bureautique, lancer quelques logiciels, stocker beaucoup de photos/vidéos et naviguer sur le web en toute sérénité. Il ne vous reste plus qu'à en profiter.