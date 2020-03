Bon plan Darty : Caméra de surveillance avec vision nocturne à un prix sensationnel !

Une caméra de surveillance quasiment à moitié prix

Vision nocturne et définition HD

Ce modèle de caméra de sécurité est actuellement commercialisé au prix de 21,86 euros sur le site de Darty. Un excellent prix pour un appareil qui est habituellement vendu au tarif de 41,99 euros. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 47%. La livraison "standard" à domicile est gratuite malgré le prix faible de l'article.La caméra de surveillance est sans fil et doit être connectée au réseau WiFi. Elle peut ensuite être paramétrée et gérée depuis l'application prévue à cet effet. L'enregistrement des vidéos s'effectue sur une carte microSD jusqu'à 64 Go. Précisons qu'aucun composant de stockage n'est inclus, c'est à l'utilisateur de s'équiper.L'appareil dispose d'une fonctionnalité de vision nocturne et propose une qualité HD 720p. Elle peut tourner à 355° pour surveiller quasiment tous les angles autour d'elle. Plusieurs modes sont disponibles : enregistrement manuel, synchronisation et alarme. Pour finir, un système de détection de mouvement permet d'être prévenu par l'app en cas de potentiel danger.Si à ce prix, il va vous être difficile de trouver un produit plus intéressant, vous disposez peut-être d'un budget plus conséquent à investir. Dans ce cas, nous vous proposons un dossier comparatif présentant les meilleures caméras de surveillance du marché