Notre sélection de 3 smartphones Xiaomi Redmi et Huawei à prix choc pour les 20 ans Fnac Darty

Découvrez les 3 smartphones en promo pour les 20 ans de Darty

Quoi de mieux qu'un anniversaire pour appliquer des ristournes monumentales sur des dizaines de produits ?! Darty s'est donc fait plaisir en mettant en ligne des promos pouvant grimper jusqu'à -69% sur le tarif de base. Bref, inutile de vous faire attendre plus longtemps car nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet.Vous l'avez compris, cette sélection mettra en lumière plusieurs smartphones. Il y a plus exactement 3 modèles issus des marques Xiaomi et Huawei. Nous détaillerons également les modalités pour chaque produit dans les paragraphes qui vous suivre.Commençons avec le Xiaomi Redmi Note 8 disponible à seulement 162,37€. Le délai de livraison est de 7 à 15 jours et la garantie est valable pendant 2 ans. Ce mobile possède un écran 6,3 pouces (2340 x 1080 pixels) ainsi qu'un processeur Snapdragon 665, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Un quadruple appareil photo 48 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels est de la partie au dos du téléphone. Vous pourrez enregistrer des vidéos en Full HD. À l'avant, c'est un capteur 13 mégapixels qui capturera les selfies. Enfin, la batterie 4000 mAh mettra une autonomie conséquente à votre disposition. Bref, voici un mobile de qualité doté d'une configuration convaincante. Une valeur sûre chez Xiaomi !Passons au Huawei Nova 5T vendu à 359€. Il est accompagné par une imprimante de poche qui vous permettra d'imprimer n'importe quel fichier. Vous recevrez le tout à domicile gratuitement et vous aurez 15 jours pour changer d'avis. La garantie est valable pendant 2 ans également. Pour en revenir au mobile, sachez qu'il embarque un écran 6,26 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il est équipé d'un processeur Kirin 680 épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go d'espace libre. Vous pourrez jouer, naviguer sur le web et télécharger des applications facilement. À l'arrière quatre modules 48 mégapixels + 16 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels répondent présents pour vos photos. En frontal, vous aurez accès à un capteur 32 mégapixels. Enfin, la batterie 3750 mAh tiendra toute la journée.Terminons sur le Xiaomi Redmi Note 7 à 154€. La livraison sera effectuée sous 10 jours ouvrables et une garantie de 12 mois est fournie. Le mobile en question dispose d'un écran 6,3 pouces avec une définition FHD +. À l'intérieur de la bête, nous retrouvons un processeur Snapdragon 660, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. À l'arrière, le capteur photo principal de 48 mégapixels est épaulé par une caméra secondaire de 5 mégapixels. Un ultime module de 13 mégapixels est positionné sur la façade avant. Enfin, la batterie 4000 mAh est compatible avec la fonction de charge rapide Quick Charge 4.Notre sélection est à présent terminée. Nous vous souhaitons un excellent week-end sur Clubic.