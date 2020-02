Le casque audio sans fil Beats Solo 3 sous la barre des 130€ grâce à un code promo Darty

Vente flash Darty : le Beats Solo 3 à moins de 130 euros

Autonomie de 40 heures

C'est dans le cadre de son anniversaire que Darty vous permet de vous procurer le Beats Solo 3 à moins de 130 euros.Alors que le produit est vendu à 159,99 euros, le casque audio voit son prix baisser à exactement 128,02 euros via le code ANNIV20 qui vous donne droit à 20% de réduction. Le coupon doit être saisi dans le panier et doit être utilisé avant ce soir, 23h59.En ce qui concerne la livraison gratuite, vous avez le choix entre trois types de retrait : en magasin Darty, en relais colis ou tout simplement à votre domicile.Le Solo 3 signé Beats est un casque audio pliable disposant de la technologie Bluetooth et d'un micro intégré pour smartphone.L'appareil embarque surtout une autonomie de 40 heures pour de longues sessions d'écoute de vos morceaux musicaux préférés. La batterie du casque est faible ? Avec le Fast Fuel, il suffit de recharger le casque seulement 5 minutes pour profiter d'environ 3 heures d'écoute supplémentaires.Enfin, le casque est fourni avec une pochette de rangement, un câble de charge USB, un guide de démarrage rapide et une carte de garantie.