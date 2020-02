Bon Plan Saint-Valentin : la montre connectée Garmin Vivomove HR à moins de 180 € chez Darty

Écran tactile discret

Avec une bougie, pour déclarer votre flamme

La montre connectée Garmin Vivomove HR a pour ambition de concilier technologie et style. Du point de vue des fonctionnalités tout d'abord, l'appareil offre tout le confort des smartwatchs modernes. Son écran vous permet notamment de suivre vos appels, de lire vos SMS et mails, ou encore de contrôler votre musique. De plus, le dispositif peut surveiller votre nombre de pas, les calories que vous avez brûlées, votre fréquence cardiaque... Ces capteurs se mettent ainsi au service de votre bien-être : analyse de votre sommeil, suivi de votre niveau de stress ou de votre condition physique, etc.Mais la montre connectée vise également à apporter une touche d'élégance supplémentaire sur le poignet. Cela se traduit notamment par un écran tactile discret : il s'affiche uniquement lorsque vous regardez le cadran. Dans ce cas, les aiguilles analogiques s'écartent pour vous laisser consulter les informations souhaitées, puis reviennent à leur place indiquant l'heure.Et puisqu'il est question de design, la Garmin Vivomove HR est ici proposée dans un pack mettant l'accent sur l'esthétique. Car il renferme également une bougie parfumée My Jolie candle, qui laissera progressivement apparaître un élégant bracelet doré. Et pour que les objets soient parfaitement assortis, tous deux arborent une couleur or rose du meilleur effet (avec un bracelet blanc pour la montre).En ce moment, le pack Garmin Vivomove HR + bougie-bijou My Jolie candle est proposée à 179,99 € sur le site de Darty. Cela correspond à une réduction de 10 % sur le prix habituel. De plus, vous avez la possibilité de payer en trois ou quatre fois, en ajoutant des frais n'excédant pas 4 euros.Même à la dernière minute, vous pouvez trouver un cadeau de Saint-Valentin qui fera sensation. C'est le cas avec ce pack montre connectée + bougie, qui pourra ravir un(e) fan de technologie et d'or rose !