Ecran Gamer HP 27XQ en vente flash à 199,99€ chez Darty

Darty : 33% de remise sur le HP 27XQ

Un superbe écran QHD de 27 pouces

En cette veille d'un week-end bien mérité ou de vacances d'hiver (pour les plus chanceux), Darty effectue une vente flash intéressante sur l'achat d'un écran Gamer. Affiché normalement à 299,99€, le HP 27XQ voit son prix baisser à 199,99€ ; ce qui fait une économie de 100 euros (soit 33% de réduction de la part du site marchand).Qui dit vente flash, dit offre limitée. Il est donc conseillé de ne pas trop tarder pour en profiter !Le produit est garanti 2 ans. Pour la livraison, vous avez la possibilité de retirer gratuitement le produit en point relais, en magasin Darty ou bien de réceptionner le moniteur à votre domicile.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle ci-avant, passons désormais aux caractéristiques du produit.Cet écran Gamer LED QHD de 27 pouces (avec une définition de 2560 x 1440 pixels et une dalle TN) possède un temps de réponse de seulement 1 ms, une luminosité de 350 cd/m², un rapport de contraste de 1000:1 et un taux de rafraîchissement de 144Hz. Pour la partie connectique, vous retrouverez notamment un port HDMI 2.0 et un DisplayPort.Bref, il s'agit ici d'un bon moniteur pour ceux et celles qui aiment jouer sur consoles et/ou sur PC.