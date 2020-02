L'écran PC gamer ASUS XG27VQ à un prix imbattable

Promotion sur cet écran Asus premium

Un écran PC résolument gaming

Affiché habituellement au prix de 399,99 euros, l'écran Asus XG27VQ est actuellement disponible au tarif de 299,99 euros sur le site de Darty. Une belle affaire pour un moniteur orienté gaming qui propose des fonctionnalités haut de gamme. La livraison à domicile comme le retrait en magasin sont gratuits. Pour les plus pressés, le service de livraison express est facturé 9,99 euros. Vous disposez de 15 jours pour changer d'avis et retourner le produit et bénéficiez d'une garantie de deux ans.Cet écran VA de 27 pouces affiche une définition FHD 1080 pixels sous un format 16:9 et offre un contraste de 3000:1 ainsi qu'une luminance jusqu'à 300 nits. Mais c'est surtout pour ses propriétés pensées pour les joueurs qu'il se démarque de la concurrence. La fréquence de rafraîchissement de 144 Hz garantit une fluidité exemplaire et des sensations en jeu hors-norme. Son temps de réponse de 1ms permet d'avoir toujours un coup d'avance. Enfin, le moniteur supporte les technologies AMD FreeSync et Asus GamePlus.Côté design, on a affaire à une dalle légèrement incurvée intégrée à un châssis de qualité. Les bordures sont fines pour une meilleure immersion et le pied à trois appuis est solide et bien pensé. L'éclairage RGB à l'arrière apporte une touche esthétique bienvenue. Côté connectiques, on retrouve des ports HDMI, DVI-D Dual Link et DisplayPort.Nous vous vous informons également que l'équipe rédactionnelle de Clubic a constitué un dossier recensant les meilleurs écrans pour gamers , n'hésitez pas y jeter un œil.