Écran PC JVC 24VCF à 99,99€ au lieu de 149,99€ grâce aux soldes Darty

L'écran qu'il vous fallait

Un écran très complet

C'est Darty qui s'occupe de cette bonne affaire qui vous permettra d'économiser 33% sur cet article. Pour la livraison, vous pouvez uniquement opter pour le retrait en magasin. Pensez donc à vérifier les disponibilités dans celui qui se trouve à proximité de chez vous. Notez que vous aurez aussi 15 jours pour changer d'avis si jamais le produit ne répond pas à vos attentes. La garantie est valable pendant 2 ans. N'oubliez pas d'activer votre essai à Darty + de 30 jours (puis 49€/an) pour profiter de divers avantages dont la livraison gratuite illimitée, des offres privilégiées, une assistance téléphonique dédiée et la réparation hors garantie.Pour ce qui est des caractéristiques de cet écran JVC , il possède une dalle de 23.8 pouces (environ 60 centimètres), une définition Full HD et un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz. Son temps de réponse est de 5 ms et la luminosité atteint 250 cd/m². Il s'agit d'un modèle idéal pour jouer, regarder du contenu vidéo, travailler ou même regarder du contenu multimédias. L'image y est lumineuse et fluide à chaque instant.Au niveau des technologies embarquées, cet écran fabriqué par JVC est pourvu du Flicker-Free. Cette fonctionnalité permet d'éliminer le scintillement de l'image et de réduire la fatigue oculaire chez l'utilisateur. Pour ce qui est des connectiques, cet exemplaire est équipé d'un port HDMI, d'un VGA, d'une prise casque et d'une sortie audio. Bref, tout le nécessaire pour que l'utilisation de cette écran soit simple et instinctive.Vous savez tout au sujet de l'écran JVC 24VCF. Ce modèle répondra à toutes vos attentes et diffusera une image de grande qualité. Il n'y a pas grand chose à ajouter si ce n'est que vous pouvez foncer sur cette bonne affaire les yeux fermés.