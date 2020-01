Ne manquez pas les soldes Darty! Le Smartphone Samsung Galaxy S9 Noir à moins de 500€

Le Samsung Galaxy S9 à 499,99€

De mutliples avantages

Le Galaxy S9 a un écran de 5.8 pouces qui n'est donc pas trop grand et tient donc bien dans la main. L'écran a une résolution HD+ de 1440p, et un affichage Super Amoled qui résultent en une qualité d'image nettement améliorée. Les performances ne sont pas en reste: le processeur Octacore et les 4Go de RAM garantissent des performances fluides même en multitâche. La batterie est aussi suffisante pour ne pas vous laisser tomber en pleine journée: 3000 mAh rechargeables sans fil et compatible avec Quick Charge.Pour son prix très réduit chez Darty, le Samsung Galaxy S9 présente une série de bonnes surprises: il se déverrouille par reconnaissance de l'iris, système plus rapide que le capteur d'empreinte digitale. Certifié IP68, ce smartphone résiste à la poussière et à l'eau (30 minutes à 1 m). Enfin, il a un appareil photo de très bonne qualité avec un capteur Dual Pixel de 12mp et une capture vidéo en UHD 4k. Il est doté d'un flash et de multiples modes de prise de vue dont le HDR, panorama, l'hyperlapse etc.Optez pour ce super smartphone et profitez de -30% sur le prix grâce aux soldes Darty!