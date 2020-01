Smartphone Huawei P20 128 Go à -30% pendant les soldes Darty

Le Huawei P20 en promotion

Un champion de la photo

Le smartphone dans son coloris noir est vendu au prix de 379 euros chez Darty. La livraison à domicile est offerte, tout comme le retrait en relais colis. Si vous êtes pressé, vous pouvez aussi payer 4,99 euros pour le Relais Express en 1 jour ouvré, 9,99 euros pour la livraison Express en 1 jour ouvré et 12,99 euros pour la livraison chrono en 2 heures (sous condition). Vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans et de 15 jours pour changer d'avis.Le Huawei P20 se distingue avant tout pour ses capacités en photo, bien au-dessus de la moyenne dans cette gamme de prix. Ce n'est pas tout d'accumuler les capteurs et d'équiper ses smartphones de modules principaux de 64 voire 108 MP, encore faut-il que le traitement logiciel suive. Et Huawei est clairement passé maître en la matière. Autre fonctionnalité intéressant de ce mobile, le lecteur d'empreintes est situé en façade, en-dessous de l'écran. Plus pratique que derrière ou sur la tranche et plus rapide que sous la dalle.Côté fiche technique, le smartphone embarque un SoC Kirin 970 couplé à 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Il a droit à une batterie de 3400 mAh pour l'autonomie, compatible SuperCharge par USB-C. Son écran de 5,8 pouces est plutôt compact par rapport à ce qu'il se fait aujourd'hui et offre une définition FHD+ 1080p. L'interface est gérée par EMUI, la surcouche logicielle de Huawei. Nativement sous Android 8.1 Oreo, une mise à jour est disponible vers Android 9 Pie et arrive pour Android 10.Si vous n'avez pas le budget pour un Huawei P30, le P20 reste une bonne solution pour qui souhaite un bon photophone, au format compact qui plus est.