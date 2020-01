Comment choisir le meilleur smartphone adapté à ses besoins pendant les soldes ?

Trois smartphones, trois utilisations

Le smartphone est un objet déclinable dans tous types de gammes et d'utilisations différentes, et si l'on ne choisit pas un smartphone adapté, il est facile de se retrouver avec des charactéristiques très en dessous ou au dessus de nos besoins. Pourtant, il existe tellement de produits différents que tout le monde peut trouver chaussure à son pied! Ici, on choisit de profiter des soldes pour vous en présenter trois deux smartphones Xiaomi d'entrée de gamme aux bonnes performances et un smartphone Samsung très bien soldé.Le premier smartphone de notre sélection est un Xiaomi Redmi Note 7 de 32Go disponible à 169€ au lieu de 199€. Il a un grand écran 6.3 pouces, avec une résolution Full HD 1080p. Son écran prend presque toute la place à l'avant, le capteur d'empreinte est situé au dos. Il a donc une jolie apparence et une bonne prise en main. Son processeur Qualcomm Snapdragon 660 et ses 3 Go de RAM garantissent des performances fluides. Enfin, il a une caméra arrière double capteur de 48MP, assistée par un mode d'adaptation aux conditions de lumière intelligent.Le Xiaomi Redmi Note 8 bénéficie d'une énorme promotion à -70%, et son prix chute à 147€ au lieu de 500€. Il a lui aussi un écran 6.3 pouces de résolution 1080p, mais l'écran est encore plus large que sur son prédécesseur et occupe presque tout l'espace. Le capteur d'empreinte est placé sous l'écran pour gagner de l'espace. Disponible en bleu, il a un design épuré et brillant. Le plus majeur de ce smartphone est sa batterie très longue durée 4000mAh qui tient plusieurs jours. Enfin, vous bénéficiez d'ue caméra 48MP et d'un capteur grand angle 120°!Pour finir, on vous présente le Samsung Galaxy S10e soldé à 499€ au lieu de 759€. C'est un smartphone haut de gamme qui présente de belles qualité et un joli design. Disponible en blanc avec 128Go de stockage, c'est un smartphone adapté à une utilisation plus intensive. Son écran 5.8 pouces a une résolution FHD+ 1440p aux bords incurvés pour une image plus grande. Il a des performances extrêmement fluides grâce à ses 6Go de RAM et son processeur octocore. Enfin, il a une caméra arrière triple capteurs, dont un zoom et un grand angle!Ces trois smartphones présentent donc trois niveaux d'utilisations différents, alors à vous de choisir selon vos besoins!