Soldes Darty 2020 : Samsung Galaxy S10 128Go à moins de 650€ !

Le Galaxy S10 est disponible à un prix abordable sur le site de Darty. L'occasion de goûter au haut de gamme Samsung et son écran poinçonné.

Le Galaxy S10 en promotion

Du Samsung premium

Sorti en mars 2019 au tarif de 909 euros, le Galaxy S10 est en ce moment vendu au prix de 649 euros chez Darty dans son coloris noir et sa configuration 128Go d'espace de stockage. Une offre qui peut permettre à des utilisateurs intéressés par ce smartphone mais réticents jusqu'ici à cause de son prix de passer le pas. La livraison est gratuite, tout comme le retrait en magasin. Vous pouvez également bénéficier d'une remise de 30% sur la pose d'un film en polymère à mémoire de forme incassable et auto cicatrisant X-Force sur le mobile.Avec les Note, les Galaxy S sont les mobiles de Samsung les plus haut de gamme, technologie d'écran pliable mise à part. Le S10 est équipé AMOLED de 6,1 pouces avec définition QHD+ 3040 x 1440 pixels et ratio 19:9 compatible HDR10+ et Always-On. En haut à droite, un poinçon abrite le capteur photo frontal de 10 MP et ouverture f/1.9. Au dos, cet excellent photophone dispose d'un triple module ainsi composé : 12 MP, ouverture variable f/1.5-2.4, OIS + ultra grand angle 16 MP f/2.2 + téléobjectif 12 MP f/2.4, OIS avec zoom optique 2x.Le Galaxy S10 embarque un SoC Exynos 9820 gravé en 8nm associé à 8 Go de RAM. L'interface est gérée par One UI, la surcouche maison de Samsung basée sur Android 9 Pie (une mise à jour vers Android 10 est en cours de déploiement). Le logiciel est d'ailleurs l'un des points forts de ce mobile. L'autonomie est confiée à une batterie de 3400 mAh compatible recharge rapide 15W. Le S10 supporte aussi la charge sans fil 15W et la recharge inversée.Un bon plan qui tombe à pic alors qu'il n'y aura pas de Galaxy S11 et qu'on s'attend à une position tarifaire encore plus haute avec les Galaxy S20 à venir.