Soldes Darty -50%: Casque audio Beats Solo 3 Wireless à 159,99€ au lieu de 299,99€

Un produit iconique à prix cassé

Un son riche et dynamique, une constante pour la marque

Beats est une marque connue mondialement depuis plusieurs années. Le constructeur américain a réussi le tour de force de remettre sous les projecteurs le casque à arceau, boudé par le grand public qui lui préférait les écouteurs. L'image de marque de Dr Dre et sa popularité auprès des artistes et des sportifs les plus en vue ont fait des casques Beats des accessoires indispensables pour un look au gout du jour.Le modèle proposé ici par Darty est de couleur noire. L'appareil est très sobre mais conserve les signatures Beats comme le logo placé sur les écouteurs et sa forme désormais iconique. Un micro est intégré à l'appareil pour que vous puissiez prendre vos appels sans sortir votre smartphone.Les appareils de la marque détenue aujourd'hui par Apple sont également et surtout de très bons casques audio. Riches en basses, ils permettent de s'immerger profondément dans sa musique et s'ils sont parfaitement adaptés aux sons hip-hop ou électro, le Beats Solo 3 reste très équilibré pour d'autres genres musicaux comme le rock ou le classique.Le Solo 3 est un casque sans-fil qui fonctionne en Bluetooth. Vous pouvez l'utiliser pour vos déplacements quotidiens mais également dans les transports ou même chez vous, grâce à une autonome de 40 heures au total. Le casque possède également un mode Fast Fuel qui permet de retrouver 3 heures d'autonomie en seulement 5 minutes de charge.Beats est une marque d'exception et le Solo 3 est un appareil à un certain prix...sauf durant les Soldes d'hiver 2020. Darty vous propose cet appareil à un prix de seulement 159,99€, soit 46% de réduction par rapport à son tarif de base. En commandant sur le site, vous pouvez également recevoir 4 mois de Deezer Premium pour écouter de la musique en illimité sur votre nouvel appareil.