Soldes Darty: -40% sur le smartphone SAMSUNG Galaxy Note 8

Le Samsung Galaxy Note 8 à 599€

Un smartphone, des milliers de possibilités

Les caractéristiques techniques du Galaxy Note 8 lui font honneur : avant tout, il arbore un grand écran Super Amoled 6,3 pouces, qui est incurvé sur les rebord pour laisser toute la place à l'image. La résolution 2960x1440 pixels vous garantit des images fidèles et précises. Les autres performances ne sont pas en reste: 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.Concernant les modalités Darty, la livraison classique et le retrait en magasin sont offert mais il vous faudra débourser quelques euros supplémentaires pour recevoir l'appareil chez vous dès demain.Le Galaxy Note 8 possède de nombreux avantages: il est conçu pour être robuste, résistant à l'eau et à la poussière. Il est aussi équipé de la charge rapide pour sa batterie 3300mAh. Un autre atout est son appareil photo à double capteur. Bref, le galaxy Note 8 présente une série d'avantages! Enfin, il est pensé pour être utilisé avec son stylet Spen qui vous permet d'écrire à la main directement sur l'écran avec une très nette précision.Les soldes commencent fort avec cette belle promotion sur le Galaxy Note 8! Profitez-en au plus vite grâce à ce bon plan de la team Clubic.