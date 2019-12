Outsider dans le domaine : Oppo Reno Z 128 Go + coque et écouteurs à 299,99€ au lieu de 359€

Un pack au point !

Une promo parfaite pour bien finir l'année

Nous sommes chez Darty pour cette réduction plutôt généreuse. Le pack en question peut être payé en trois ou quatre fois selon vos préférences. La livraison à domicile est bien évidemment offerte et le retrait en magasin sans frais supplémentaires est aussi de la partie. La garantie du produit concerné par cette promotion est valable pendant deux ans et vous avez 15 jours pour changer d'avis si jamais l'appareil ne vous convient pas. N'oubliez pas d'activer vos 30 jours gratuits à Darty+. Cette souscription vous permettra de profiter de la livraison gratuite sur tous les produits, d'offres exclusives, d'une assistance téléphonique accessible 24h/7j et à des réparations hors garantie abordables.La marque chinoise Oppo n'est pas forcément connue du grand public. Pourtant, c'est une alternative idéale pour les plus petits budgets. Ainsi, le smartphone Oppo Reno Z possède un écran Amoled avec une diagonale de 6,4 pouces ainsi qu'une définition de 2340 x 1080 pixels. La dalle est parfaitement calibrée. Côté performances, nous retrouvons un processeur Mediatek MT 6779 Helio P90 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Vous pourrez donc naviguer sur l'interface et entre les applications avec un maximum de fluidité. Cependant, il est important de noter que vous devrez faire des concessions importantes sur les jeux les plus gourmands en ressources.Ce mobile signé Oppo tient vraiment la route pour les photos. Grâce à son double capteur 48 mégapixels + 5 mégapixels, vous pourrez réaliser de superbes clichés de jour. À l'avant, un module 32 mégapixels vous permettra de prendre de très beaux selfies. Autre bon point, l'autonomie assurée par la batterie 4035 mAh. Elle pourra tenir pendant deux journées et demi sans broncher. Enfin, le pack met aussi à votre disposition une coque, un verre trempé pour protéger l'écran et des écouteurs Hi-Res. Bref, tout le nécessaire pour épauler votre nouveau smartphone.Cet Oppo Reno Z est une très bonne alternative pour les budgets serrés. Il possède un bien bel écran, une autonomie robuste, une qualité photo honorable et des finitions irréprochables pour un tel prix. N'hésitez pas !