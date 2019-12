Bon plan : Le smartphone Huawei P30 Lite tombe à moins de 200€ chez Darty

Pour un prix tout aussi Lite

Un Huawei pur souche

Nous sommes chez Darty pour cette bonne affaire. L'enseigne française vous facturera la livraison à domicile 19,99€. En effet, c'est le vendeur PhoneMagic qui se charge de l'expédition. Vous devrez également patienter pendant une dizaine de jours ouvrables avant de recevoir votre colis. Autre point important, la garantie est valable pendant un an. C'est tout ce que vous deviez savoir au sujet des modalités pour ce produit. Il est grand temps de passer aux caractéristiques du smartphone de la marque chinoise.Le Huawei P30 Lite dispose d'un écran LCD avec une diagonale de 6,15 pouces pour une définition de 2312 x 1080 pixels. À l'intérieur, c'est un processeur Kirin 710 qui se charge de faire tourner le mobile. Il est épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Vous pourrez donc naviguer sur le menu ainsi que les applications avec une fluidité optimale. Cependant, il faudra faire des concessions pour les jeux les plus gourmands en ressources. Mais dans l'ensemble, ce mobile profite de performances honorables.Ce P30 Lite reprend tous les codes esthétiques des modèles plus onéreux de la firme chinoise. Ainsi, son design est extrêmement réussi. Le constat est similaire pour la partie consacrée aux photos grâce aux trois capteurs placés à l'arrière. Nous retrouvons un module principal de 48 mégapixels, un autre de 2 mégapixels pour la profondeur et un dernier de 8 mégapixels ultra grand-angle. À l'avant, un capteur 24 mégapixels répond présent. Passons à présent sur la batterie 3340 mAh. En plus d'être compatible avec la charge rapide 18 W, elle détient une autonomie d'environ deux journées complètes. Enfin, un capteur d'empreintes digitales est de la partie, tout comme une prise jack 3,5 mm.Vous l'avez sans doute constaté, le Huawei P30 Lite est un smartphone très complet. Son autonomie est solide, son design très plaisant et le mobile sait se montrer polyvalent en photo. Si sa puissance n'est pas vraiment renversante, ce modèle fabriqué par Huawei saura faire preuve d'une grande fluidité. Bref, c'est un bon smartphone à moindre prix.