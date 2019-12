Un Noël connecté chez Darty avec les enceintes Google Nest

Cet article est sponsorisé par Darty. Consultez notre notre charte.

Darty et Google vous proposent de connecter votre maison à tout petit prix !

Google Home et Nest Mini : les promotions de Noël chez Darty

Google Home Mini à 19,99€ dès 100€ d'achat

Pack Noël Google Nest Mini + Guirlande électrique + Prise connectée

Cet article est sponsorisé par Darty. Consultez notre notre charte.

La période des fêtes de Noël peut parfois être chargée, entre les repas familiaux à préparer, les emplettes à finaliser ou les décorations à installer. C'est dans ces instants précis qu'un coup de pouce serait le bienvenu. Découvrez les enceintes Google qui facilitent votre quotidien et les promotions de Noël si vous êtes encore à la recherche de cadeaux.Pour ce Noël 2019, Darty a mis à l'honneur l'enceinte Google Home Mini qui intègre l' Assistant Google. Grace à une simple commande vocale en disant "Ok Googe", vous pouvez obtenir des réponses à toutes vos questions, que ce soit pour obtenir des informations ("Ok Google, va-t-il neiger aujourd'hui") ou bien vous divertir ("Ok Google, mets The Crown sur Netflix") ou encore vous donner un coup de pouce à la maison ("Ok Google, mets sur le minuteur sur 30 minutes").Voyons dès à présent les deux offres que vous présente aujourd'hui Darty autour de cette enceinte au design mini mais à l'immense catalogue de fonctionnalités !A l'approche de Noël, voici donc les deux promotions sur les produits Google Home et Nest Mini chez Darty que nous avons sélectionné rien que pour vous. Deux promotions pour deux très bonnes idées de cadeaux à mettre sous le sapin !Darty vous permet tout d'abord de vous équiper d'une Google Home Mini à tout petit prix. En effet, pour 100€ d'achats sur le site, le prix de l'enceinte connectée chute à seulement 19,99€ contre 59,99€ en temps normal. Faites tout ou partie de vos achats de Noël sur le site. Une occasion idéale de découvrir l'Assistant Google, ou de faire plaisir à coup sûr à l'un de vos proches.Mais concrètement, ça fait quoi une Google Home Mini ? Premièrement, le galet, très élégant avec ses dimensions compactes et son coloris gris qui s'accorde parfaitement à la décoration de votre intérieur, est lié à votre compte Google. Cela va lui permettre de répondre à vos questions de manière personnalisée. Par exemple, vous pourrez lui demander de lancer vos propres playlists, mais aussi d'ajouter des aliments à votre liste de course. L'Assistant Google est capable de reconnaître jusqu'à 6 personnes différentes.Google Home Mini vous permet de créer une routine qui vous offre chaque matin ou chaque soir un ensemble complet d'informations. Dites simplement « Ok Google, bonjour ! » et l'enceinte pourra se charger d'allumer les lumières de la maison selon l'ambiance que vous souhaitez au réveil, démarrer automatiquement la cafetière branchée sur sa prise connectée mais également vous donner les informations essentielles de la journée, vous rappeler vos rendez-vous et vous donner un itinéraire alternatif pour aller au travail en cas de bouchon ou d'accident. La configuration se fait très simplement depuis votre smartphone, en utilisant l'application Google Home.Vous pouvez également lui poser des questions. Profitez de la puissance de son moteur de recherche par la voix. Une question ? Gardez votre téléphone ou tablette à distance, et continuez de profiter de l'intant présent. Google Home Mini vous donnera immédiatement la réponse que vous attendez. Demandez la date de naissance d'une célébrité, la météo qu'il fait à Tokyo ou encore combien font 10 euros en dollars, Google Home Mini est là pour vous aider.L'enceinte connectée de Google est également totalement dédiée à vos divertissements. Vous pouvez tout d'abord vous en servir pour ce qui représente sa fonction primaire : diffuser du son. Connectez votre appareil à votre service de streaming préféré et hop, l'affaire est dans le sac ! Vous pouvez demander de jouer un morceau, un artiste ou tout simplement de la musique pour un diner entre amis de façon très naturelle et le Google Home Mini ira chercher les meilleurs titres pour chaque occasion. Le son est puissant, très correct pour apprécier ses titres préférés et diffuser votre musique dans votre maison au cours d'une soirée. Google Home Mini peut également diffuser de la musique via bluetooth sur une autre enceinte ou chaîne Hi-Fi que vous avez déjà à la maison.Vous possédez un Chromcast ou un téléviseur sous Androïd TV ? Votre Google Home Mini est là encore disponible pour vous. Demandez à votre enceinte de diffuser la dernière vidéo de votre youtubeur préféré ou un contenu sur un service de streaming comme Netflix et l'enceinte démarrera la lecture automatiquement sur votre téléviseur. Mettre pause, avancer, monter le son... Toutes ces commandes peuvent alors se faire par la voix.Également, si vous ne souhaitez plus être écouté, ou que vous ne voulez pas que les conversations tenues avec vos amis soient écoutées par les oreilles numériques de Google, un petit bouton à l'arrière vous permet de couper le micro. D'une simple pression, vous retrouvez votre intimité pleine et entière.Darty vous propose un pack complet, parfaitement adapté pour Noël et qui vous permet en un clin d'œil de découvrir tous les avantages offerts par le Google Nest Mini la version améliorée du Google Home Mini.Quels sont les avantages de cette nouvelle version ? Ils se concentrent sur deux points précis. Premièrement, l'amélioration du son. Google a revu en profondeur la partie sonore de son enceinte pour lui apporter plus de basses, plus de profondeur mais également plus de clarté. C'est un vrai DJ pour la maison, qui vous assiste lors d'une soirée en diffusant les titres du moment et en faisant danser vos amis sans même s'en soucier.La deuxième évolution est au niveau technique avec l'ajout d'une puce Bluetooth 5.0, pour plus de performance sans-fil et une meilleure connexion avec vos appareils. Cerise sur le gâteau, plus besoin de poser votre Google Nest Mini sur un meuble ! Vous pouvez le fixer au mur, dans un coin de la pièce. L'Assistant Google vous apporte tous ses services en toute discrétion.En plus de l'enceinte connectée, et de tous les services que nous avons évoqué (et plus encore), le pack inclut aussi une guirlande connectée. Car oui, vous pouvez également connecter vos décorations de Noël ! Dans le détail, la boite inclut une guirlande électrique et une prise connectée On earz et c'est cette dernière qui se chargera de relier votre sapin de Noël à votre enceinte connectée, mais également à votre application Google Home et à Google Assistant si vous possédez un smartphone Androïd.Vous le savez surement, l'interrupteur des guirlandes de Noël est toujours placé au mauvais endroit. Les fils s'emmêlent et le bouton ON/OFF est toujours placé derrière ce fichu sapin, avec le risque chaque soir de faire tomber une boule de Noël ou même une partie des décorations.Avec la prise connectée, tous ces soucis de décembre s'envolent. Vous n'avez qu'à rentrer chez vous et demander à Google Home Mini d'allumer le sapin pour voir votre fier conifère briller en moins d'une seconde.Vous pouvez également inclure l'allumage de la guirlande dans une routine, qui allumera également une partie de la maison, allumera le chauffage si vous possédez un thermostat connecté et lancer un peu de musique pour vous accueillir. Votre maison réagit d'une simple commande vocale et vous offre un maximum de confort tout au long de la journée.Et le prix ? Jamais vu. Le Google Nest Mini, la guirlande et la prise connectée vous sont proposés à 49,99€. C'est moins cher que l'enceinte vendue seule dans le grand public.Vous l'avez compris, Darty a pensé à tout pour vous proposer un Noël à la fois connecté, à la pointe de la technologie et le tout à un prix très abordable. Visitez dès à présent le site de Darty ou accédez directement à ces offres via les liens ci-dessus pour profiter de ces offres évidemment exceptionnelles. Google Home vous rendra ensuite d'immenses services durant toute l'année.