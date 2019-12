Idées cadeaux de Noël : Enceinte multiroom Harman-Kardon Omni 10+ à 79,99€ chez Darty

-60% sur la Harman-Kardon Omni 10+ chez Darty

De la musique en continu dans toute la maison !

Voici donc une belle offre que propose Darty avec la Harman-Kardon Omni 10+ vendue en promotion sur le site marchand de l'enseigne française de high-tech. Alors que son prix de vente conseillé est de 199,99 euros, l' enceinte multiroom bénéficie d'une remise immédiate de 60%. En ce moment, elle est à 79,99 euros. Une bonne affaire, non ?!Des frais de port à hauteur de 4,99 euros (minimum) étant appliqués pour une livraison par Chronopost, il est conseillé de choisir le retrait gratuit du produit en magasin Darty ou en relais colis.Idéale pour profiter de sa musique en continu dans toute la maison, l'enceinte Harman-Kardon Omni 10+ disponible dans un coloris blanc est dotée d'un haut-parleur de 90 mm de diamètre et d'un tweeter de 19 mm de diamètre.Elle embarque une puissance de 2 x 25 Watts et des basses profondes malgré la taille réduite de l'appareil (16,6 x 15,9 x 18,1 centimètres). Côté connectique, on retrouve une entrée jack 3,5, un port USB et un port Ethernet.L'accessoire vous permet d'installer très facilement un système audio HD sans fil et vous avez la possibilité d'accéder aux services de musique en streaming comme Spotify ou Deezer.