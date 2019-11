Enceinte bluetooth JBL Flip 4 à 81,76€ chez Fnac

Les prix peuvent bien flipper !

Une enceinte qui peut se balader partout

C'est Fnac qui s'occupe de cette réduction. Les modalités sont assez maigres mais nous allons tout de même les lister. L'enceinte est commercialisée par un vendeur tiers nommé Bedfordshop. La livraison est offerte et le colis arrivera à votre domicile sous 3 à 6 jours. Sachez aussi que la garantie est valable pour une durée d'un an seulement. Il est grand temps de passer aux capacités de ce modèle très demandé.L'enceinte JBL Flip 4 passe par le Bluetooth pour se connecter à n'importe quel appareil (smartphone, ordinateur, tablette...). La technologie Connect+ permet de relier plus d'une centaine d'enceintes entre elles. Le son stéréo délivré par ce produit est extrêmement puissant et conviendra à la plupart de vos soirées. Cette expérience acoustique est également très convaincante durant un appel. En effet, grâce à la fonction kit mains-libres, vous pourrez contacter vos proches sans sortir le portable de votre poche. Mais ce n'est pas tout...Ce modèle intègre également un assistant vocal qui vous permettra de parler à Siri et Google Now. Vous serez aussi tranquille concernant l'autonomie de votre appareil qui est équipé d'une batterie 3000 mAh. Cette dernière peut tenir jusqu'à 12 heures d'écoute. Enfin, l'enceinte est idéale pour le sport puisqu'elle saura se montrer résistante face à la poussière et à l'eau. Elle vous accompagnera à la plage ou à la piscine sans difficulté.Si vous comptiez obtenir cette enceinte Bluetooth JBL Flip 4, c'est le bon moment pour passer à l'action. Son rapport qualité / prix est tout simplement excellent ! Les performances sont au rendez-vous à tous les niveaux et sa robustesse est exemplaire. N'hésitez pas !