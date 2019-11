30€ de remise sur les smartphones Huawei, c'est le moment d'en profiter

Les Huawei Y 2019 sont à petit prix

Y5, Y6 ou Y7 : lequel me convient le mieux ?

Alors, en quoi consiste ce bon plan ? Et Bien Darty propose actuellement des promotions sur les smartphones Huawei Y sortis en 2019. Le Y5 est vendu à 119 euros, le Y6 à 139 euros (en bleu) et le Y7 à 179 euros. En plus d'une baisse de prix, les trois mobiles sont éligibles à une offre de remboursement (ODR) jusqu'à 30 euros. Celle-ci est valable jusqu'au 7 janvier 2020 pour les trois modèles. Pour les détails et conditions de l'ODR, toutes les informations sont ici . À noter que les frais de livraison sont offerts.Nous avons ici affaire à trois appareils d'entrée de gamme. Le Y5 2019, très peu cher, est la proposition la plus légère. Il offre un écran LCD de 5,71 pouces avec définition HD+ 720 pixels. On a des bordures conséquentes autour de la dalle et une encoche waterdrop pour la caméra frontale. Ses performances sont assurées par un SoC Mediatek MT6761 Helio A22 gravé en 12 nm et épaulé par 2 Go de RAM. On a 16 Go d'espace pour le stockage avec emplacement pour carte microSD pour aller jusqu'à 1 To. L'autonomie est confiée à une batterie de 3020 mAh. L'appareil photo se constitue d'un unique capteur de 13 MP et ouverture f/1.8.Le Y6 2019 est déjà bien plus sexy esthétiquement parlant avec des bordures bien plus fines. L'encoche en forme de goutte d'eau est encore là. On a par contre une meilleure diagonale d'écran de 6,09 pouces pour une qualité d'affichage HD+ 720 pixels. On retrouve le même Mediatek MT6761 Helio A22 avec 2 Go de RAM que sur le Y5. On passe par contre au double de stockage : 32 Go contre 16 Go. La batterie et l'appareil photo principal sont les mêmes sur le Y6 que sur le Y5. Le capteur à l'avant pour les selfies est par contre amélioré sur le Y6. Autre différence importante : il y a un lecteur d'empreintes sur ce Y6 2019, pas sur le Y5.Et on termine avec le Y7 2019. Au programme : écran LCD de 6,26 pouces HD+ 720p, SoC Snapdragon 450 gravé en 14nm, 3 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage. On a une batterie bien plus conséquente sur ce modèle avec une capacité de 4000 mAh. Une recharge 10W plus efficace que sur les Y5 et Y6 est aussi de la partie. A l'arrière, on a un double capteur photo de 13 MP et f/1.8 + 2 MP pour la profondeur de champ. A l'avant, le module frontal de 8 MP assure la prise des selfies. Le lecteur d'empreintes est positionné au dos du mobile.