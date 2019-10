Profitez de 60€ de réduction pour l'achat d'un Philips HUE GO et d'un pack de 2 HUE PLAY

60€ d'économies sur Philips Hue Go et les Hue Play

Hue Play de Philips : la barre de lumière compacte, discrète et polyvalente

Vous avez donc jusqu'au dimanche 27 octobre 2019 inclus pour profiter de 60€ de réduction pour l'achat d'un Philips HUE GO et d'un pack de 2 Hue Play. Avec cet achat groupé, vous paierez ainsi 149,89 euros au lieu de 209,89 euros. Pour ce faire, il suffit de mettre les deux produits au panier pour bénéficier de la remise de la part de Darty.En ce qui concerne la livraison, il est bon de rappeler qu'il est nécessaire de privilégier le retrait gratuit en magasin Darty. Ce mode vous permettra de ne pas payer des frais de port supplémentaires.La barre de lumière Hue Play de Philips vous permet de créer une ambiance vive dans votre logement. Vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs et profiter des différents effets lumineux. Vous pouvez ainsi la poser sur le sol, sur une armoire, ou la monter derrière votre téléviseur.Quant à la Hue Go, cette ampoule connectée vous permet de créer une ambiance originale et personnalisée où vous voulez et quand vous voulez. Portable, elle fonctionne sur secteur ou sur batterie. Complètement autonome avec sa commande intégrée, elle peut également être pilotée via smartphone ou tablette.