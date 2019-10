PC All-in-one 23,8" HP 24-F0014NF à 449,99€ au lieu de 529,99€

Le PC de bureau HP All-in-one 24-F0014NF en vente flash

Les caractéristiques principales du HP All-in-one 24-F0014NF

L'équipe Clubic vous invite donc à vous rendre sur le site Darty pour acheter en promotion le PC de bureau HP All-in-one 24-F0014NF au tarif de promotionnel de 449,99€ ; soit 80 euros de remise immédiate par rapport au prix d'origine du PC.Cette offre promotionnelle s'inscrit dans le cadre d'une vente flash de la part de l'enseigne dont nous ignorons la date de fin. Nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder pour en profiter !En ce qui concerne la livraison, il est conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin Darty. Pour un retrait en point relais, il vous faudra compter 4,99 euros de frais de port supplémentaires (au minimum).Le PC HP All-in-one 24-F0014NF est équipé d'un écran WLED 23,8" Full HD (résolution de 1920 x 1080 pixels), d'un processeur Intel Pentium Silver J5005, de 4 Go de mémoire vive, de 1 To d'espace disque de stockage, d'une carte graphique Intel UHD 600 et système d'exploitation Windows 10.Pour la connectique, on retrouve le Bluetooth 4.2, le Wifi 802.11 b/g/n/ac, une webcam intégrée avec micro, un port HDMI, 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0 et un lecteur de cartes mémoire 3-en-1.Enfin, le PC de bureau est fourni avec un clavier et une souris.