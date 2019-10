🔥 TV 55" 4K UHD - TCL 55DC760 à 499,99€ au lieu de 799,99€

100 euros de remise (via une ODR) sur l'achat de la TV LED TCL 55DC760

téléviseur 4k : les meilleures solutions pour profiter de la 4K dans son salon Auparavant objets imposants de nos foyers, les télévisions sont aujourd'hui d'élégants bijoux de technologie à écran plat LED, QLED ou OLED, dont la taille et la résolution ne font qu'augmenter. Cette progression constante n'est pas sans dérouter, d'autant plus que leur connexion à Internet vient étoffer leur panel de fonctionnalités.

Notre comparatif des meilleurs téléviseur 4k

Norme 4K UHD

Darty vous donne donc rendez-vous sur son site pour acquérir en promotion la TV LED TCL 55DC760. Vendu normalement à 799,99 euros, le téléviseur voit son prix baisser à 599,99 euros.Mais ce n'est pas tout ! Avec une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au dimanche 27 octobre 2019, le tarif du téléviseur descend alors à 499,99 euros. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter par l'intermédiaire de ce lien Pour information, la livraison à domicile est gratuite. La mise en service du téléviseur est offerte de la part de Darty. Les livreurs-techniciens effectueront le déballage, le branchement et la mise en service du téléviseur sur votre installation.Le téléviseur TCL 55DC760 possède un écran de 55 pouces (soit une diagonale de 139 cm). Il dispose de la norme 4K UHD et est associé à un rétro-éclairage en LED Direct, à un traitement Pure Image Ultra HD et à un processeur à quatre coeurs.Côté fonctionnalités, l'appareil embarque les technologies Smart Android TV, Wifi intégré, Wifi Direct et 4K HDR. Enfin, le téléviseur possède 2 ports USB (2 x 2.0), 3 entrées HDMI 2.0, 1 sortie audio digital, 1 entrée RJ-45 et 1 prise casque.