🔥 Polaroid One Step 2 - Stranger Things à 99,99€ au lieu de 129,99€

Le Polaroid One Step 2 avec viseur à moins de 100 euros chez Darty

À lire aussi : Appareils photo, notre comparatif

Un appareil photo inspiré par le OneStep original de 1977

C'est donc sur le site Darty qu'il faudra vous procurer le Polaroid One Step 2 avec viseur au tarif promotionnel de 99,99 euros ; soit 30 euros de moins par rapport à son prix initial. L'appareil photo instantané est garanti durant deux ans.Pour éviter tout éventuel frais de port, il est vivement conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin Darty. Pour se faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en magasin".Adapté à nos jours, le Polaroid One Step 2 à l'effigie de Stranger Things est inspiré par l'appareil photo OneStep original de 1977. Il conserve ainsi le design typique des appareils vintage de la marque avec son bouton circulaire orange de déclenchement.Le Polaroid One Step 2 s'utilise avec les pellicules Polaroid Originals et Impossible i-Type et type 600. La batterie en lithium-ion de 1100mAh intégrée se charge via son câble USB dédié et offre une autonomie maximale de 60 jours.