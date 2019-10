🔥 Enceinte multiroom Harman-kardon OMNI 20+ à 129,99€ au lieu de 299,99€

Harman-kardon OMNI 20+ en promotion chez Darty

L'enseigne française vous donne rendez-vous sur son site en ligne et vous propose la Harman-kardon OMNI 20+ en promotion. Vendue normalement à 299,99 euros, l'enceinte multiroom voit son prix chuter à 129,99 euros ; ce qui fait une économie réalisée de 170 euros.En plus la livraison vous est offerte. Le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.À propos des caractéristiques principales de l'enceinte, la Harman-kardon OMNI 20+ dispose d'une puissance de 4x15 Watts, d'un haut-parleur de graves de 90 mm de diamètre et de deux tweeters de 19 mm de diamètre.L'enceinte bénéficie aussi du système stéréo audio HD sans fil avec Chromecast, d'une diffusion audio HD de 24 bit/192 kHz avec connectivité analogique et numérique et d'une connexion WiFi double bande et support de réseau local 802.11ac.Si vous êtes abonnés à Spotify, vous pourrez directement écoutez vos musiques préférées sur vos enceintes en vous servant de l'application comme d'une télécommande.Cette enceinte n'attend plus que vous !