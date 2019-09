🔥 Barre de son Yamaha YAS-108 à 199,99€ au lieu de 329,99€

W1200 N

130€ d'économisés grâce à Darty sur la barre de son YAS-108 Yamaha

Un son impeccable pour les films comme pour la musique

C'est donc une belle réduction que Darty nous propose en ce moment avec cette barre de son Yamaha YAS-108 vendue 39% moins chère que d'ordinaire. En plus de vous faire économiser 130€, l'enseigne française vous offre les frais de port pour toute commande supérieure à 20€. Votre colis sera livré en magasin ou bien directement chez vous, dans un délai de 2 à 4 jours ouvrés.Il est possible de payer en 3 ou 4 fois par carte bancaire sur Darty si vous acceptez de vous délester de quelques euros supplémentaires. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait par votre achat, pas de panique, vous avez 15 jours pour le renvoyer. Votre barre de son Yamaha restera sous garantie pendant 2 ans.La barre de son YAS-108 est un appareil élégant d'une longueur de 89 cm et d'une largeur de 13 cm, qui trouvera facilement sa place sous votre téléviseur. Compatible au format 4K UHD et dotée de la fonction Clear Voice elle restituera les dialogues et les bruitages de vos films et séries avec une netteté épatante. Grâce à la technologie de son surround avec DTS Virtual:X, vous profiterez d'une expérience ultra immersive pour un plaisir d'écoute garanti.La barre de son Yamaha s'utilise également pour écouter directement vos musiques préférées. Elle possède un double caisson de basses intégrées qui vous permettra de profiter d'un son de très bonne qualité sans acheter un autre appareil. Si toutefois vous souhaitez bénéficier d'une qualité sonore encore plus pointue, il vous suffira d'ajouter un caisson externe grâce à la sortie installée sur la barre de son. Pour choisir votre musique et paramétrer le son en toute simplicité, téléchargez l'application Home Theater Controller, elle vous permettra de tout gérer en un seul mouvement depuis votre smartphone.Avec une bonne qualité audio et des fonctionnalités aussi modernes que pratiques, la barre de son Yamaha a tout pour plaire.