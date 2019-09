🔥 Montre connectée Huawei Watch GT Green à 159.99€ au lieu de 229.99€

N1200

Une montre connectée à 159,99€ chez Darty

Un compagnon pour l'activité physique

La Watch GT de Huawei arbore un design élégant avec un bracelet épais, souple et confortable. L'écran en verre AMOLED fait 1,39" en diagonale. Sa connectivité vous accompagne au quotidien dans vos déplacements et activités. Vous bénéficiez d'un emplacement précis grâce à la géolocalisation satellite. Connectée à votre smartphone, la montre vous permet d'accéder à vos messages, appels mais aussi à votre emploi du temps. Vous pouvez programmer alarmes et rappels (géo-intelligents). Le plus, c'est sa grande autonomie de batterie qui peut aller jusqu'à deux semaines.La Watch GT est équipée de plusieurs capteurs pour vous permettre de suivre vos performances physiques au quotidien. Un capteur du rythme cardiaque précis enregistre vos battements pendant la journée, un podomètre vos permettant de compter vos pas. Un programme d'amélioration du sommeil enregistre et identifie vos problèmes et un coach personnalisé vous apporte des solutions. Des cours particuliers sont aussi disponibles pour plusieurs sports depuis la montre. Plusieurs activités pré-enregistrées disposent de programmes qui vous permettent de suivre votre progrès et vos performances. Enfin, la montre vous suit à la nage - elle est étanche jusqu'à 50m - comme à la montage. Les randonneurs apprécieront le baromètre et la boussole. Bref, c'est un compagnon indispensable au quotidien des actifs!