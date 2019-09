🔥 TV LED Philips The One à 799€ au lieu de 1 199€

400€ de remise immédiate sur la TV LED Philips The One 58PUS7304

À lire aussi : Téléviseur 4K, notre comparatif

Les caractéristiques du téléviseur

Il va falloir donc se rendre sur le site en ligne Darty pour se procurer en promotion la TV LED Philips The One 58PUS7304 au tarif de 799€ au lieu de 1 199€ ; soit 400€ de remise immédiate de la part de l'enseigne.Pour l'achat du produit, Darty informe que la livraison et l'installation sont gratuites. Il suffit de choisir les plages horaires proposées par le site e-commerce, en fonction de vos disponibilités.Le téléviseur est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Après avoir évoqué l'offre ci-avant, passons désormais aux caractéristiques du téléviseur. Le Philips The One 58PUS7304 est notamment équipé d'un écran de 58 pouces (diagonale de 146 cm) et d'un pied central en métal pivotant.Le téléviseur dispose des technologies 4K, UHD et HDR 10+ et embarque la fonction Ambilight 3 côtés qui intègre des LED intelligentes autour de l'appareil.Enfin, la TV LED Philips The One 58PUS7304 intègre Android TV, Google Assistant, Chromecast et la technologie Bluetooth.