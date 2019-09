🔥 Machine Expresso avec broyeur Philips à 199€ au lieu de 399€

La Philips HD8827/01 à 199 euros (voire moins) chez Darty

Les points forts de la machine Expresso

Profitez de ce bon plan Darty pour vous procurer la machine Expresso avec broyeur Philips HD8827/01 au tarif de 199 euros au lieu de 399 euros.La promotion de 200 euros comprend une remise immédiate de 170 euros par le site marchand et une offre de remboursement de 30 euros de la part de Philipps valable jusqu'au 30 septembre 2019 inclus. Toutes les conditions générales de l'ODR sont à consulter via ce lien Et ce n'est pas tout ! Le prix de la machine peut descendre à 194 euros si vous choisissez le mode Click & Collect proposé par Darty. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en magasin" (visible sur la page produit) et vous bénéficierez ainsi des 5 euros de remise.Idéale pour ceux et celles qui veulent du café à grains, la machine Expresso Philips HD8827/01 dispose d'un broyeur céramique, d'un mousseur à lait automatique et d'une interface utilisateur intuitive.La cafetière est équipée de 5 niveaux de mouture réglables, ce qui vous permet d'adapter la puissance du café selon les goûts de chacun, du plus fin pour un expresso corsé au plus épais pour un café plus léger.D'une puissance maximale de 1850 W et d'une pression de 15 bars, la Philips HD8827/01 possède notamment un réservoir à grains d'une capacité de 250 grammes et un réservoir d'eau de 1,8 litre.Cette machine Expresso avec broyeur vous a convaincus ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-dessus.