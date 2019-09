🔥 Disque dur externe Maxtor M3 4 To à 99,99€ au lieu de 139,99€

Le Maxtor M3 de 4 To en promo chez Darty

Un disque dur avec une connexion USB 3.0

En cette période de rentrée universitaire, vous avez certainement besoin d'un disque dur externe pour stocker vos futurs projets.Sachez que, chez Darty, le M3 de Maxtor d'une capacité de 4 To est en promotion. Vendu normalement au tarif de 139,99 euros, le disque dur voit son prix baisser à 99,99 euros ; ce qui fait une économie réalisée 40 euros. Nous ignorons la date de fin de la promotion, il est donc conseillé de ne pas trop tarder !Enfin, concernant la livraison, elle est gratuite à domicile et par l'intermédiaire d'un retrait en magasin. Tout dépend bien évidemment de vos disponibilités.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du disque dur.Le Maxtor M3 dispose d'une connexion USB 3.0, ce qui lui permet d'offrir un maximum de rapidité pour les transferts de données. Ainsi, vous pourrez transférer un fichier volumineux (un film HD par exemple) plus rapidement, en une fraction du temps que cela prendrait avec l'USB 2.0.Le disque dur externe M3 de 4 To est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Windows 7/8/Vista/XP et Mac OS X 10.4.8 et supérieur.Pour en finir, l'accessoire dispose d'une garantie de 2 ans.