🔥 Xiaomi MI 9T PRO 64Go à 359€ au lieu de 429€

Une promotion Xiaomi chez Darty

Xiaomi Mi 9T Pro : un excellent smartphone

Notre réduction du jour est disponible sur le vendeur français Darty , et elle s'effectue en plusieurs étapes alors suivez bien les explications. Il y aura premièrement un code :à rentrer dans votre panier pour économiser 40€. Vous pourrez également dans un deuxième temps profiter d'un ODR d'une valeur de 30€ dont vous pouvez retrouver les modalités ici Une fois ces réductions cumulées vous atteindrez donc un super prix de 359€. Au niveau de la livraison, elle est gratuite chez Darty, mais vous pouvez également débourser 4,99€ afin de recevoir votre smartphone plus rapidement. Notez également que le retrait en magasin est disponible et bien évidemment gratuit.Place maintenant à la description du produit, le Xiaomi Mi 9T Pro a été testé en profondeur sur Clubic, vous pouvez retrouver ce test ici si vous cherchez des informations exhaustives mais nous allons vous faire un petit résumé ici. Le triple capteur photo arrière (48 + 13 + 8 MP) vous permettra de prendre de superbes photos et le capteur avant de 20 MP est installé sur un système mécanique qui sort du haut du téléphone afin de libérer l'écran.L'appareil est équipé d'une batterie de 4000 mAh qui alimentera un Snapdragon 855, un écran Amoled de 6,39 pouces (2340 x 1080 pixels) et un stockage de 64 Go. Ces caractéristiques font de ce smartphone un excellent mobile, résilient et efficace.Vous connaissez maintenant le détail de cette offre et de ce produit alors si vous êtes intéressés, n'hésitez plus car cette promotion ne va pas durer encore longtemps !