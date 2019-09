🔥 Clavier + souris Logitech Wireless Combo MK345 à 39,99€ au lieu de 54,99€

15 euros de remise immédiate

Si vous avez l'intention de vous équiper en appareils informatiques, sachez que Darty permet à ses clients de se procurer le Combo MK345 de Logitech qui comprend un clavier et une souris sans fil. Vendu normalement à 54,99 euros, le pack voit son prix baisser à 39,99 euros ; soit 15 euros de remise immédiate.L'ensemble est garanti deux ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis. Enfin, il n'y a pas de frais de port supplémentaires si le retrait en magasin ou en point relais a été choisi.Idéal pour la bureautique, le clavier est équipé d'un repose-poignets résistant aux éclaboussures. Quant à la souris, elle est dotée d'un témoin d'état des piles et d'une roulette de grande taille. Les deux appareils sont sans fil grâce à la technologie sans fil 2.4 Ghz avancée.L'ensemble offre une longévité des piles élevées (36 mois pour le clavier, et 18 mois pour la souris) grâce à une conception éco-énergétique. Le clavier et la souris sont compatibles avec le système d'exploitation Windows (Vista - 7 - 8 ou version ultérieure), mais également avec Chrome OS.Enfin, le Combo est fourni avec un récepteur USB, 2 piles alcalines AAA pour le clavier (pré-installées), 1 pile alcaline de type AA pour la souris (pré-installée) et une documentation utilisateur.