🔥 Smartphone à moins de 200€ : Samsung Galaxy A20E + accessoires à 189€ au lieu de 229€

Le Samsung Galaxy A20E + accessoires à seulement 189 euros

Un smartphone basique mais complet

Ce nouveau Bon Plan concerne donc une marque célébrissime qui voit un de ses smartphones , le, passer sous la barre des 200 euros. Comme si ça ne suffisait pas, l'appareil fait partie d'un pack d'accessoires qui comprend également un verre trempé ainsi qu'une coque supplémentaire. En passant commande sur Darty , vous recevrez votre smartphone rapidement et sans payer de frais de livraison. Si le modèle ne vous convient pas, vous avez 15 jours pour le renvoyer. Il est possible de payer cet article en plusieurs fois par carte bancaire, mais il vous faudra débourser quelques euros de plus. La garantie du Galaxy A20E est valable pendant 2 ans.Leest un appareil ergonomique, élégant et fiable, qui a tout ce qu'il faut pour vous faire profiter des avantages d'un smartphone, certes basique, mais de qualité. Son écran panoramique de 5,8 pouces est en HD+. Sa résolution de 1560 x 720 pixels permet d'afficher un rendu net et des couleurs franches.Sous le capot, le Galaxy A20E embarque un processeur Octo-core cadencé à 1.6 GHz. Il dispose de 3 Go RAM et de 32 Go de stockage interne. La mémoire peut être étendue jusqu'à 512 Go. Prenez de belles photos et des vidéos agréables grâce à la double caméra qui fait 13 + 5 mégapixels et à la vidéo en Full HD de 30 fps. Côté batterie, le smartphone offre là aussi des performances très correctes puisqu'il dispose d'une capacité de 3000 mAh et bénéficie en plus de la technologie de charge rapide.Si vous craquez sur le Samsung Galaxy A20E, ne tardez pas pour profiter de cette offre à moins de 200 euros.