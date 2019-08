🔥 Vente flash : moins 22% sur Apple Macbook Air 13" 128Go chez Darty

Un Macbook Air en promo chez Darty

Le top des Macbook

Nous retrouvons Darty à la manœuvre de cette bonne affaire qui vous permettra d'économiser 250€ sur ce produit. Le paiement pourra être effectué en trois ou quatre fois selon votre préférence. La livraison à domicile est offerte et vous aurez même la possibilité de retirer la commande sous une heure dans le magasin Darty le plus proche de chez vous (selon les stocks disponibles).Rappelons que l'enseigne française vous laisse 15 jours pour changer d'avis si l'appareil ne correspond pas à vos attentes. Pour en finir avec les modalités, précisons que la garantie est valable pendant deux ans.Cebénéficie d'un écran LED 13,3 pouces avec une définition de 1440 x 900 pixels. Il s'agit d'un modèle puissant puisqu'il embarque un processeur Intel Core i5 cadencé à 1,8 GHz. Pour le reste, l'ordinateur profite de 8 Go de RAM, d'une carte graphique Intel HD Graphics 6000 et d'un SSD d'une capacité de 128 Go. Avec une telle configuration, vous pourrez naviguer sur internet facilement et utiliser des logiciels gourmands en ressources sans la moindre difficulté. Grâce au SSD, la machine traitera rapidement les données et démarrera en un clin d'œil. Le système d'exploitation mac OS X Sierra vous offrira de nombreuses possibilités dont l'accès à Siri.Autre élément important, l'autonomie qui atteint environ 12 heures lorsque vous utiliserez le. En veille, ce dernier peut tenir pendant une trentaine de jours avant de s'éteindre. Le trackpad Multi-Touch saura se montrer très ergonomique puisqu'il supporte le balayage à trois doigts ou encore le pincement à quatre doigts. Enfin, sachez que ce modèle est d'une finesse incomparable avec son épaisseur de seulement 1,7 centimètre. De plus, sa légèreté, avec un poids de 1,35 kg, le rend facilement transportable.Pour un produit signé Apple, ceest finalement plutôt abordable. Il se montrera à la hauteur de vos espérances si vous désirez utiliser des logiciels gourmands et effectuer plusieurs tâches simultanément. Cet ordinateur vous accompagnera partout grâce à ses dimensions parfaites et son ergonomie de chaque instant. Un bon plan à ne pas rater !