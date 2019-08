🔥 Pc portabe Lenovo Légion à 859€ au lieu de 959€ chez Darty

Une belle promotion sur le PC portable Lenovo Legion

Voici un bon plan qui tombe à pic à la rentrée.propose 100€ de réduction sur le PC portable Lenovo Legion. Afin de profiter de cette offre de remboursement, il suffit de suivre étape par étape les informations sur cette page : ODR Lenovo La seconde bonne nouvelle, c'est que les étudiants peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% via un code unidays, ce qui abaisse le prix à 773€. Retrouvez toutes les informations sur la page : Offre étudiants Darty Ce PC offre de très bonnes performances: l'écran LED Full HD fait 15,6 pouces et vous garantit des images de belle qualité. Le processeur Intel Core i5 haut de gamme vous assure fluidité même en multitasking et sera amplement suffisant pour vos jeux. La RAM de 8Go ajoutent aussi à cette fluidité, tandis que les 128Go de stockage SSD + 1To de disque dur vous laissent un grand espace de mémoire.Le PC portable Lenovo Legion embarque une carte graphique Nvidia GTX 1650 vous permet de jouer aux jeux vidéos directement depuis votre PC portable directement. Fiable et polyvalent, c'est un PC conçu pour les gamers: le clavier rétroéclairé vous permet de jouer même dans le noir. Il reste très léger (2,3kg) pour un PC gaming.Bref, c'est un PC portable qu'on vous recommande en tous points. La performance, la fluidité et le multitasking sont au point, le tout en très haut débit grâce à la carte WiFi embarquée.Pour l'obtenir au meilleur prix, rendez-vous sur Darty et profitez de la livraison offerte. Il est garanti deux ans et vous avez 15 jours pour changer d'avis. Profitez de cette offre dès maintenant! Un bon plan déniché pour vous par la team Clubic.