🔥 Précommande du Xiaomi Mi 9T Pro 64 Go chez Darty à moins de 400€

Le smartphone Xiaomi Mi 9T Pro à moins de 400€

Un appareil photo performant

Pour la rentrée, équipez-vous du dernier smartphone du constructeur chinois Xiaomi, le. Ce smartphone de 6.39 pouces donne toute la place à l'écran, grâce à l'intégration du capteur d'empreintes digitales en bas de l'écran et l'appareil photo selfie pop up qui se rétracte. La résolution de l'écranvous permet de profiter d'expériences visuelles agréables même dans un environnement fortement lumineux grâce à l'optimisation de la luminosité.Il offre des performances très correctes avec ses 6Go de mémoire vive et surtout son processeur, un des meilleurs du marché. Ces caractéristiques vous permettront d'utiliser votre smartphone en multi-tâches sans problèmes. Darty propose la version rouge avec 64Go d'espace de stockage pour moins de 400€ grâce à une offre de remboursement que vous trouverez en cliquant ici L'appareil photo situé au dos du téléphone est un triple capteur Sony de 48MP. L'un des capteurs est un téléobjectif qui zoom jusqu'à 10x, alors qu'un autre est un objectif ultra grand angle 13MP. Ces capteurs vous permettront de profiter d'une très bonne qualité d'images dans une variété de clichés différents. Une intelligence artificielle intégrée optimise les paramètres en fonctions des conditions de prise de vue afin d'obtenir les meilleurs clichés même en faible luminosité. La caméra frontale selfie dispose de 20MP. Ce smartphone possède d'autres avantages comme sa très bonne batterie de 4000mAh qui tient facilement plusieurs jours sans recharge. Profitez des performances de ce nouveau smartphone au plus vite en précommandant au meilleur prix sur Darty. Il est garantit deux ans par le SAV Darty. Un bon plan déniché pour vous par la team Clubic!