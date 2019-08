🔥 Smart TV 43" 4K UHD Qled Samsung The Frame 2019 à 799€ au lieu de 1199€

La Smart TV Samsung "The Frame" à 799€ chez Darty

Une TV connectée

Pour obtenir cette Smart TV Samsung à 799€, il suffit de profiter de la promotion actuellement sur Darty puis de suivre les instructions de l'offre de remboursement en cliquant ici . Ce téléviseur de 108cm a pour particularité son design pensé pour camoufler le fait que ce soit une TV lorsqu'elle elle est éteinte.En effet, la TV The Frame accomplit la prouesse de cacher tous ses fils et de pouvoir être accrochée au mur comme un tableau, grâce à des attaches contenues dans le paquet. Le seul câble de 5m se connecte au boitier déporté "One Connect". Ainsi, une fois fixée au mur, vous pouvez convertir votre TV en élément de décoration murale grâce à l'application Art Store où vous pouvez choisir l'image que vous souhaitez pour écran de veille. Le téléviseur peut être orné d'un vrai cadre en bois semblable à un encadrement de tableau - ce cadre n'est cependant pas inclus et il faudra l'ajouter. Profitez de cette fonctionnalité amusante en Ultra HD (résolution d'image 3840 x 2160 pixels) sur ce téléviseur QLED qui a aussi des couleurs améliorées par une nouvelle palette.En plus d'être un élément de déco, la Smart TV est bien-sûr connectée à internet (par câble Ethernet ou WiFi) ce qui vous permet d'avoir accès à la navigation web, à vos plateformes de streaming et de jeu en ligne. Ainsi, vous pouvez profiter de YouTube, Netflix ou même Spotify et Deezer depuis votre téléviseur. Vous pouvez contrôler votre Smart TV par la voix, et ainsi avoir accès à certaines opérations en main libre: changer le volume, changer de chaîne ou naviguer l'interface intégrée du téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser un casque Bluetooth pour le son et la commande vocale. Votre Smart TV a aussi l'avantage de pouvoir enregistrer un programme depuis une chaîne sur une clé USB tout en regardant une autre chaîne en même temps. Une autre fonctionnalité pratique vous permet de visionner des contenus stockés sur votre téléphone directement sur votre TV grâce au ConnectShare intégé. Cette TV est à seulement 799€ chez Darty, un bon plan a saisir avant la rentrée!