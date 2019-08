🔥 Pack Huawei P Smart 2019 + enceinte bluetooth offerte à 199€

Un magnifique combo !

L'image puis le son

Ce bundle très abordable nous est proposé par Darty . Vous pourrez choisir de payer votre commande en trois ou en quatre fois si vous le désirez. Sachez que la livraison à domicile est offerte ou vous pouvez décider de retirer votre article gratuitement en magasin. Vous aurez 15 jours pour changer d'avis si jamais le produit ne convient pas à vos attentes. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. Ce bon plan de -37% ne va pas s'éterniser, alors passons immédiatement au contenu de ce pack très généreux.Tout d'abord, nous retrouvons un. Ce dernier est doté d'un écran 6.2 pouces avec une définition atteignant 2340 x 1080 pixels. Dans la partie réservée aux composants, nous avons droit à un processeur Kirin 710 accompagné par 3 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. Le mobile fonctionne sous Android 9.0. À l'avant, un capteur photo 8 mégapixels est de la partie et un autre de 13 mégapixels est présent au dos du téléphone. La batterie pourra tenir facilement pendant plus de deux jours. Bref, leoffre des performances très correctes ainsi qu'un écran de qualité et une autonomie gargantuesque.Le mobile du constructeur chinois n'est pas venu seul puisqu'uneest offerte. Elle est résistante à la poussière comme à l'eau et elle restitue un son aussi puissant que clair. Un microphone est intégré et son design compact vous permettra de la prendre partout avec vous. Son autonomie maximale est d'environ quatre heures. Vous aurez donc la possibilité de la relier à votre Huawei P Smart 2019 (ou à n'importe quel autre smartphone) pour écouter de la musique et répondre à des appels.Ce pack comprenant unet une enceinte Bluetooth est vraiment excellent. Avec cette offre, Darty fait clairement un cadeau à ses clients puisque le smartphone brille pour son autonomie et ses performances honorables. L'enceinte est très pratique et simple à utiliser. Bref, nous vous recommandons cet achat.