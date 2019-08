🔥Smart TV Led 4K Samsung 55" à 599,99€ au lieu de 899,99€ (via 100€ ODR) chez Darty

Une Smart TV Samsung à 599,99€ seulement

Une TV connectée

Pour vous offrir la Smart TV de Samsung à ce prix, il faudra non seulement profiter des -22% de remise immédiate, mais aussi faire fonctionner l'offre de remboursement disponible en cliquant ici . Elle est valide sur plusieurs produits de la gamme et fonctionne du 12 août au 7 octobre 2019. Toute la procédure est expliquée dans le document ci dessus! Pour la TV, il s'agit d'un écran 138cm (55 pouces) Ultra HD (4k), avec une résolution de 2160p. Vous avez donc l'assurance d'une vraiment bonne qualité d'écran et donc d'exploiter à fond le potentiel actuel de qualité vidéo (comme par exemple, utiliser Netflix en 4k). La Smart TV possède 3 ports HDMI et 2 ports USB. Darty vous offre la livraison!L'avantage majeur des Smart TV, c'est qu'elles se connectent directement en WiFi. Vous avez donc un navigateur web intégré mais vous pouvez aussi accéder aux applications Netflix, Apple TV, Prime Video... L'utilisation est simple: l'interface est intuitive et la télécommande vous permet de naviguer facilement à travers le contenu dont vous disposez. Samsung a amélioré la qualité d'image sur ce téléviseur grâce au Dynamic Crystal Color qui rajoute des couleurs au spectre existant sur les TV classiques, mais aussi grâce à l'HDR 10+ sensé améliorer la netteté et le contraste. La smart TV possède aussi une assistance vocale intelligente, Bixby. Vous pouvez aussi utiliser l'application intégrée Smart Things pour connecter vos autres objets connectés (ampoules, aspirateurs etc) et les contrôler depuis l'assistant vocal Bixby. Bref, la Smart TV de Samsung est polyvalente. Darty vous propose en plus de reprendre votre ancien appareil, et garantit la Smart TV pendant deux ans!