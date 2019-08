🔥 Vente Flash : Ultrabook Asus Zenbook UX362FA-EL106T à 879€

L'ordinateur portable Asus Zenbook à 879€ seulement

Un ordinateur portable aux fonctions innovantes

Pour être fin prêt pour la rentrée qui arrive à grands pas, on vous a trouvé un bon plan Darty qui va vous ravir: l' ordinateur portable Asus Zenbook est en promotion à 879€. Cet ordinateur portable haut de gamme est un très bon outil de travail: il est équipé du processeuret de, ce qui lui permettra de supporter avec fluidité des logiciels lourds utilisés en multitasking avec de la navigation sans problème.Petite précision pour les étudiants : inscrivez vous ou connectez vous à votre compte Uniday en passant par Darty sur cette page afin de recevoir par mail votre code pour. Ce code ramènera le prix de l'ultrabook à 791,14€, ce qui en fait une excellente affaire. A noter que le code sera également valable sur beaucoup de produits des rayons Darty . Parenthèse terminée, retour aux caractéristiques !L'écran tactile peut se renverser pour être utilisé enavec le clavier comme support. L'écran n'est pas très grand - 13,3 pouces, mais a une résolution. Il est vraiment compact (10% plus fin que son prédécesseur) et vous accompagne partout sans être encombrant car il ne pèse qu'1,3 kg pour une épaisseur de 1,69cm. Bref, c'est un ordinateur aux très bonnes performances qui soutiendra sans problèmes une utilisation intense.Outre son design accompli et ses performances de bonne qualité, le Zenbook Flip 13 possède quelques fonctions innovantes qui ne nous laissent pas indifférents. Pour commencer, il possède lede Asus, un pavé tactile classique doté du pavé numérique en plus. Le bouton NumPad permet d'activer le pavé numérique avec les chiffres rétroéclairés qui s'allument pour faciliter la saisie de nombres.Solution plutôt pratique pour un pavé numérique qui manque généralement à l'appel sur les ordinateurs portables compacts. Aussi, le Zenbook est équipé deavec reconnaissance faciale à travers la caméra infrarouge. Une façon vraiment plus facile de déverrouiller votre PC portable. Il possède aussi bien sur l'assistance vocale Cortana de Windows. Cet ordinateur compact est disponible chez Darty avec une offre à ne pas manquer pour faire une grosse économie.