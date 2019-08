🔥Ultimate Ears : la Megaboom 3 Magenta à 155€ au lieu de 299€

L'enceinte Bluetooth Ultimate Ears Megaboom 3 à 155€ seulement

Une enceinte waterproof avec une autonomie longue durée

Les produitsprésentent de manière générale de très bon rapports qualité-prix, et lane fait pas exception. Le son est transmis fidèlement, avec une attention particulière pour les basses qui sont spécialement puissantes. Sa forme cylindrique permet non seulement une bonne diffusion de la musique mais aussi de la déposer ou vous voulez, debout ou allongée. Elle se font assez bien dans le décor: son design est simple et épuré. L'utilisation est très facile: elle possède trois boutons majeurs pour régler le volume pour allumer et éteindre l'enceinte. Sa bonne connectivité Bluetooth vous permet de vous éloigner de l'appareil émetteur: elle est aussi légère, résistante à la poussière, et sera parfaite pour voyager avec vous.L' enceinte Megaboom 3 est complètement waterproof: elle peut rester dans l'eau, immergée, pendant facilement 30 minutes. Elle flotte et vous pouvez donc l'utiliser non seulement au bord mais dans la piscine pour profiter un maximum de votre musique. Le son n'est pas endommagé quand elle est dans l'eau.De plus, l'enceinte a une grande autonomie de 20h d'écoute continue sur une seule charge. Un plus à ne pas négliger: l'enceinte Megaboom 3 se connecte en WiFi, et grâce au nouveau Magic Button vous pouvez passer des titres, mettre en pause et relancer la musique sans passer par le téléphone connecté. Bref, c'est une enceinte qui cumule les avantages pour une utilisation toujours en mouvement. On se la procure vite chez Darty pour profiter d'une réduction sympa.